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Шмигаль заслухав концепції розвитку фондового ринку в Україні: планують підписати меморандум

Шмигаль заслухав концепції розвитку фондового ринку в Україні: планують підписати меморандум

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав підписання меморандуму про розбудову фондового ринку. Він зазначив, що на це потрібно три роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

“Прем’єр-міністр України заслухав концепції розвитку фондового ринку в Україні та підтримав ініціативу щодо підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами, який включатиме покрокову імплементацію з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні та засвідчить пріоритетність відповідної реформи для уряду України”, — йдеться у повідомленні.

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За його словами, є політична воля та підтримка уряду щодо проектів, які призведуть до виникнення цивілізованого ринку.

“Є таймлайн — трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондової площадки в Україні займе певний час, тому що це потребує зміну законодавства та правил”, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розпочалися консультації зі спеціалістами щодо утворення фондового ринку в Україні.

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