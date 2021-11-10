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Шмигаль запевняє, що уряд не розробляє жодних планів віялових відключень електроенергії

Київ • УНН

 • 19889 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд не розробляє жодних планів щодо віялових відключень електроенергії в Україні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, передає кореспондент УНН.

Шмигаль запевняє, що уряд не розробляє жодних планів віялових відключень електроенергії

Цитата:

“Стосовно ситуації з електроенергією: уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень. Ситуація у сфері електроенергетики дійсно є непростою, в першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації”, - сказав Прем’єр-міністр.

Деталі

Так, з його слів, декілька місяців тому уряд активізував роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо власного видобутку вугілля.

“В цьому контексті маємо сьогодні важливе рішення щодо початку створення вертикально інтегрованої компанії на базі Центренерго. Мова про те, щоб державна компанія Центренерго та державні шахти об’єднати в єдину структуру”, - сказав Шмигаль.

На його думку, це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для Центренерго, а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації.

“Рішення стосується відновлення роботи підприємства “Енергетична компанія України”, і саме на базі цього підприємства буде проведено об’єднання. Від планів приватизації Центренерго ми не відмовляємось, і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація вугілля, тільки підвищить інтерес до відкритого аукціону”, - додав він.

Доповнення

Раніше сьогодні з'явилася інформація, що в Україні на складах – на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж критично необхідно: усього є 447,9 тис. тонн вугілля. І що 62 енергоблоки на ТЕС – не працюють взагалі. 25 з них – через відсутність палива. На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків, 4 енергоблоки - на ремонті.

А раніше Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з'явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

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