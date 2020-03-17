Шмигаль закликав Раду ухвалити закон щодо запобігання коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду України ухвалити законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні. Про це він сказав під час свого виступу на позачерговому засіданні ВРУ, передає кореспондент УНН.
“Ми робимо і вживаємо всіх необхідних заходів, яких потребує Україна. Ми не хочемо зробити паніку, щоб налякати населення, але ми не можемо і зволікати. Як показує досвід світу, зволікання коштувало багато життів”, — сказав Шмигаль.
За його словами, рішення мають бути швидкими, за необхідності жорсткими.
“Підготовлений і запропонований сьогодні законопроект дозволяє нам пом’якшити наслідки для економіки і для кожного окремого громадянина. Тому, звичайно, буду просити вас підтримати цей законопроект і знаю про єдність, яка є сьогодні в парламенті перед лицем кризи”, — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, МВС пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень.