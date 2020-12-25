Шмигаль та Разумков привітали українців з католицьким Різдвом: бажають процвітання країні та здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков привітав українців з Різдвом Христовим за григоріанським календарем та побажав миру, злагоди і здоров’я. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль побажав процвітання Україні, передає УНН.
"Нехай Різдво наповнить ваш дім достатком, серце - любов’ю, душу - теплом. А свята, проведені у колі рідних, надихають на нові звершення та добрі вчинки. Бажаю кожному сімейного затишку, добробуту, миру та злагоди, і найголовніше - міцного здоров'я", - йдеться у привітанні Разумкова.
Окрім того, до привітань долучився перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук та побажав миру в домівці кожного українця.
"Вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто відзначає ця свято за григоріанським календарем! Нехай цей світлий день принесе мир і затишок до ваших осель та процвітання нашій країні. Бажаю здоров’я й достатку, добра й благодаті", - написав в Telegram Шмигаль.
Додамо, в ніч на 25 грудня християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове.
Нагадаємо, Верховна Рада України у 2017 році зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем.