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Шмигаль та Марченко ще не прибули на засідання “Слуги народу”

Шмигаль та Марченко ще не прибули на засідання “Слуги народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко досі не прибули на засідання фракції "Слуга народу". Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла народна депутатка України Євгенія Кравчук, інформує УНН.

“В порядку денному ще обговорення законопроектів. Зокрема, про Бюро економічної безпеки, нова редакція закону про СБУ і закон про Бюджет (проект Бюджету на 2021 рік — ред.). І, власне, ми чекаємо Прем'єр-міністра пана Шмигаля, разом із міністром фінансів, щоб вони доповіли про основні зміни та основні параметри Бюджету на 2021 рік. Ну, очевидно, про наші перспективи співпраці з МВФ. Дуже важливо в кризовий період мати фінансову стабільність і розуміння, що буде цей кредит”, - зазначила народна обраниця.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", де очікують на приїзд Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка, обговорюватимуть законопроекти про СБУ та Бюро економічної безпеки, а також резонансні пункти проекту Бюджету на 2021 рік.

Українські Національні Новини

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