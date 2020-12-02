Шмигаль та Марченко ще не прибули на засідання “Слуги народу”

“В порядку денному ще обговорення законопроектів. Зокрема, про Бюро економічної безпеки, нова редакція закону про СБУ і закон про Бюджет (проект Бюджету на 2021 рік — ред.). І, власне, ми чекаємо Прем'єр-міністра пана Шмигаля, разом із міністром фінансів, щоб вони доповіли про основні зміни та основні параметри Бюджету на 2021 рік. Ну, очевидно, про наші перспективи співпраці з МВФ. Дуже важливо в кризовий період мати фінансову стабільність і розуміння, що буде цей кредит”, - зазначила народна обраниця.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", де очікують на приїзд Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка, обговорюватимуть законопроекти про СБУ та Бюро економічної безпеки, а також резонансні пункти проекту Бюджету на 2021 рік.