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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 43344 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69450 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104971 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109976 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123112 просмотра

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3 марта, 11:09 • 155705 просмотра

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Шмыгаль и Марченко еще не прибыли на заседание "Слуги народа"

Шмыгаль и Марченко еще не прибыли на заседание "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 18025 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко до сих пор не прибыли на заседание фракции "Слуга народа". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Евгения Кравчук, передает УНН.

"В повестке дня еще обсуждения законопроектов. В частности, о Бюро экономической безопасности, новая редакция закона о СБУ и закон о бюджете (проект бюджета на 2021 - ред.). И, собственно, мы ждем Премьер-министра господина Шмыгаля, вместе с министром финансов, чтобы они доложили об основных изменениях и основных параметрах бюджета на 2021 год. Ну, очевидно, о наших перспективах сотрудничества с МВФ. Очень важно в кризисный период иметь финансовую стабильность и понимание, что будет этот кредит", - отметила народная избранница.

Напомним, УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", где ожидают приезда Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко, обсуждать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности, а также резонансные пункты проекта бюджета на 2021 год.

Украинские Национальные Новости

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