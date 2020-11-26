Шмигаль скликав позачергове засідання Кабміну

"26 листопада під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду. Початок орієнтовно о 17:00, час уточнюється", - повідомили в уряді.

Так, очікується, що на засіданні розглянуть питання затвердження Бюджету-2021 до другого читання і відправки до ВР на розгляд.

Також припускають, що можливий і розгляд питання про локдаун.

"На 17:00 позачергове засідання Кабміну. Планують вводити локдаун? Або може бюджет? Перенесли на 18:00", - написав зокрема нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

Варто зазначити, що наразі уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання Державний бюджет на 2021 рік.