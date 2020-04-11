Шмигаль розповів, як в Україні боротимуться з кризою в енергетичній галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Для того, щоб вирішити питання кризи в енергетичній галузі Кабмін заборонив імпорт електроенергії, а також енергетичного вугілля. Також ведуться перемовини щодо експорту електроенергії. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Криза в енергетичній галузі. Перше — забороним імпорт електроенергії... Цього тижня він заборонений Укренерго. З усіх країн, зокрема, з Росії, Білорусі також. Імпорт енергетичного вугілля з Росії, Білорусі заборонений постановою Кабміну, яка підписана, опублікована. Можете ознайомитись з нею, це також заборонено. Крім того вугілля, якого немає в Україні, а воно потрібне, воно звичайно може імпортуватись”, — сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що газова група вугілля, яке видобувається на державних шахтах в Україні — заборонена до імпорту.
“Крім цього, ми сьогодні ведем розмову і перемовини для того, щоб відкрити і збільшити експортні можливості України стосовно електроенергії. Дійсно в енергетичній галузі надзвичайно важка ситуація. Ми це знаєм, ми над цими, скажем, ситуаціями, працюєм. Дійсно, частини енергетичних підприємств сьогодні страждають від тої кризи, яка є. Споживання впало і сьогодні електроенергію дійсно виробляти треба в менших обсягах. А це тисячі і десятки тисяч робочих місць. Тому ми також працюєм над програмою, як підтримати енергетичну галузь”, — зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Укренерго з 10 квітня обмежило імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.