Шмыгаль рассказал, как в Украине будут бороться с кризисом в энергетической отрасли

“Кризис в энергетической отрасли. Первое — запрет импорта электроэнергии... На этой неделе он запрещен Укрэнерго. Из всех стран, в частности из России, Беларуси тоже. Импорт энергетического угля из России, Беларуси запрещен постановлением Кабмина, подписанным, опубликованным. Вы можете ознакомиться с ним, это также запрещено. Кроме того уголь, которого нет в Украине, а оно нужен, он конечно может импортироваться”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что газовая группа угля, добываемого на государственных шахтах в Украине — запрещена к импорту.

“Кроме этого, мы сегодня ведем разговор и переговоры для того, чтобы открыть и увеличить экспортные возможности Украины относительно электроэнергии. Действительно в энергетической отрасли чрезвычайно тяжелая ситуация. Мы это знаем, мы над этим, скажем, ситуациями, работаем. Действительно, части энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, что есть. Потребление упало и сегодня электроэнергию действительно производить надо в меньших объемах. А это тысячи и десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль”, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, Укрэнерго с 10 апреля ограничило импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.