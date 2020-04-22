Шмигаль розповів, що можуть відкрити 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. З 11 травня, коли будуть послаблені обмежувальні заходи в Україні, можуть бути відкриті парки, сквери, об’єкти побутових послуг тощо. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможем говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчих товарів, частини об’єктів побутових послуг, можливо інші пом’якшувальні заходи, які також будуть анонсовані залежно від ситуації в перших числах травня”, — сказав прем’єр.
З його слів, такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращать емоційний стан українців та дадуть старт “розігріву економіки”.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено до 11 травня.