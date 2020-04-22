Шмыгаль рассказал, что могут открыть 11 мая

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, могут быть открыты парки, скверы, объекты бытовых услуг и тому подобное. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.