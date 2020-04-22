Шмыгаль рассказал, что могут открыть 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, могут быть открыты парки, скверы, объекты бытовых услуг и тому подобное. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, предприятий торговли непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг, возможно другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от ситуации в первых числах мая”, — сказал премьер.
По его словам, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное состояние украинцев и дадут старт “разогрева экономики”.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 11 мая.