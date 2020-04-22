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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 1444 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51473 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93493 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104153 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130023 просмотра

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Шмыгаль рассказал, что могут открыть 11 мая

Шмыгаль рассказал, что могут открыть 11 мая

Киев  •  УНН

 • 30829 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, могут быть открыты парки, скверы, объекты бытовых услуг и тому подобное. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, предприятий торговли непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг, возможно другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от ситуации в первых числах мая”, — сказал премьер.

По его словам, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное состояние украинцев и дадут старт “разогрева экономики”.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 11 мая.

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