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Шмигаль провів зустріч з представниками французького бізнесу

Шмигаль провів зустріч з представниками французького бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав французький бізнес брати участь в приватизації українських підприємств та анонсував відновлення роботи Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 10 липня, провів зустріч з представниками французьких ділових кіл”, — сказано у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що відносини України і Франції мають особливий характер — французький бізнес є одним із найбільших роботодавців в Україні та великим інвестором, і Україна зацікавлена інтенсифікувати співпрацю з французьким бізнесом.

“Маємо обговорити шляхи посилення українсько-французької взаємодії в економічній сфері із залученням внеску ваших компаній з можливостями, які може дати держава Україна з точки зору підтримки бізнесу і інвестицій”, — зазначив він.

Денис Шмигаль також наголосив на важливості для України співпраці з Францією, як з однією з найбільш потужних економік Євросоюзу та країною-членом Нормандського формату, та про особливу роль Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва як інструменту міжурядової співпраці.

“На жаль, у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 довелося відтермінувати її восьме засідання, заплановане на 13 березня 2020 року у Парижі. Сподіваюся, як тільки нам буде дозволяти епідеміологічна ситуація, комісія збереться і продовжить свою роботу, зокрема над розвитком тих проектів та напрямів, які вже були розпочаті”, — зазначив Прем’єр-міністр.

Також він запевнив, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним, як і відданість України системним реформам, впровадження яких, переконаний Денис Шмигаль, позитивно відіб’ється на умовах роботи французького бізнесу в Україні. “Влада України має велику зацікавленість у залученні бізнесу, у конструктивному діалозі і в створенні для бізнесу найсприятливіших умов”, — запевнив Прем’єр-міністр України.

В ході зустрічі представники французького бізнесу мали змогу обговорити з членами українського Уряду актуальні питання роботи інвесторів в Україні та почути відповіді на свої питання.

Окремо учасники зустрічі обговорили можливу участь французького бізнесу в приватизації державних українських підприємств.

“Фондом держмайна України сьогодні підготовлено близько 400 підприємств для малої і середньої приватизації. Така приватизація вже розпочата і триває, — повідомив очільник Уряду. — Ми сьогодні стоїмо на порозі великої приватизації. Ми не поспішали її розпочинати, очікуючи покращення ситуації на ринку. Велика приватизація почнеться з одного з великих об’єктів — готелю „Дніпро“ і близько 10 великих підприємств може бути запропоновано на цей рік для приватизації”.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив учасникам зустрічі, що на наступному тижні очікує від Верховної Ради призначення Віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Відповідне подання, за словами очільника Уряду, уже направлено до Верховної Ради. “Також буде створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, що безумовно позитивно позначиться на розвитку економіки та інвестиційному кліматі в Україні”, — запевнив Денис Шмигаль.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен подякував Денисові Шмигалю за можливість діалогу з українським Урядом та запевнив, що французький бізнес зацікавлений більше інвестувати в українську економіку.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив покращення бізнес-клімату з міжнародною Радою бізнес-асоціацій та палат в Україні.

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