Шмигаль пояснив необхідність віце-прем'єра з ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні необхідно змінити підходи до управління в оборонно-промисловій галузі, адже останню декаду та демонструвала занепад – для цього треба створити посаду віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей і промисловості. Про це на засіданні Кабінету міністрів України сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Шлях до миру неможливий без сильної армії, а сильна армія — без сучасного озброєння і передових технологій. Аби створити такі технології в умовах обмеженої кількості ресурсів, необхідно дуже якісно змінити підходи до управління. Саме тому наш уряд пропонує парламенту створити посаду віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей і промисловості і призначити на цю посаду фахового спеціаліста Олега Уруського”, — сказав Шмигаль.
Він висловив сподівання, що депутати підтримають кандидатуру, що пройшла обговорення на фракції, відповідне подання було зроблене в парламент.
“Давайте будемо відверті, за останні 10 років українська промисловість демонструвала занепад, іде технологічне відставання, і фактично відсутня передова школа розробки високих технологій. Безумовно, є виключення. Але в більшості галузей, особливо великих, ситуація надзвичайно складна”, — додав він.
Нагадаємо, напередодні у Верховній Раді України зареєстрували урядовий проект постанови № 3842 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.