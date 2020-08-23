Шмигаль повідомив про значення Державного прапора для кожного українця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Днем Державного прапора та розповів, яке значення має прапор для кожного з громадян України, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
"Важко уявити собі Україну без цього синьо-жовтого символу української Держави. Наш прапор для кожного з громадян України має своє особливе значення", - сказав Шмигаль.
З його слів, для наших військових - це символ незламності духу в боротьбі з ворогом, який прийшов на нашу землю.
Для наших співвітчизників, які волею долі стали бранцями - це символ надії та віри у те, що Держава Україна ніколи не покине своїх громадян у біді та прийде на допомогу будь-де та за будь-яких обставин.
У наших спортсменів – це символ перемог, досягнутих завдяки неймовірним зусиллям і рокам дисципліни та тренувань.
Для української родини – це відчуття належності до прекрасного українського народу, де мільйони сімей будують щастя для майбутнього України: наших дітей.
"Важливо, щоб кожний з нас зробив все, щоб Державний прапор України викликав в українців гордість за свою країну та повагу до України у світі", - додав очільник уряду.
Нагадаємо, раніше сьогодні голова ВР Дмитро Разумков заявив, що український прапор завжди символізував мир, але сьогодні, нажаль, отримав й інше значення.