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Шмигаль пообіцяв МВФ, що Україна дотримуватиметься зобов'язань

Київ • УНН

 • 12988 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав початок роботи місії МВФ в Україні і наголосив, що попри складну економічну ситуацію Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль пообіцяв МВФ, що Україна дотримуватиметься зобов'язань

“Прем’єр-міністр привітав старт чергової місії МВФ в Україні. А також подякував представникам Уряду, Офісу Президента, Національного банку України та всім причетним за роботу, яка була виконана для початку роботи місії”, — йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль наголосив, що уряд має чітке бачення, як рухатися в частині реформ у тому числі антикорупційної та судової.

“Незважаючи на складну економічну ситуацію ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов’язань, які ми досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема”, — додав Глава уряду.

Нагадаємо, місія МВФ з першого перегляду програми stand-by розпочнеться 21-23 грудня.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України очікує черговий транш від Міжнародного валютного фонду у лютому-березні наступного року.

Минулого тижня Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду. Також нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками засідання Верховної Ради розповів, коли Україна зможе відмовитись від запозичень МВФ.

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