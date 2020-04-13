Шмигаль подякував парламенту за роботу над Дербюджетом-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України подякував народним депутатам за конструктивну роботу над законопроектом про державний бюджет України на 2020 рік. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
"Останні тижні ми спільно з парламентом працювали над тим, щоб отримати оптимальний варіант оновленого Держбюджету, який буде максимально відповідати зовнішнім та внутрішнім викликам. Дякую парламентарям за конструктивну роботу", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.