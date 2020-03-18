Шмигаль перед засіданням Кабміну був на нараді у Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед початком сьогоднішнього засідання уряду був на нараді у Президента України Володимира Зеленського. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми приймемо рішення про утворення стабілізаційного фонду держави. Сьогодні приймемо ще ряд рішень, які проговорювали з Президентом України сьогодні на окремій нараді перед урядом", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про зміну порядку надання державної підтримки підприємцям, а також проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету.