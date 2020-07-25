Шмигаль окреслив бажаний порядок денний майбутнього Саміту Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя зустрівся з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Під час зустрічі український прем’єр, зокрема, назвав ключові питання, які мають бути включені до порядку денного Саміту Східного партнерства. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Під час зустрічі Глава Уряду висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Спільною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.
“Україна очікує на результативність і готова докласти максимальних зусиль для успішного Саміту. Декларація повинна підтвердити європейські прагнення і європейський вибір партнерів, а також підтримку їхньої територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів”, — зазначив Денис Шмигаль.
На думку Прем’єр-міністра, новий порядок денний Саміту Східного партнерства на період після 2020 року повинен містити такі ключові завдання:
— започаткування додаткового формату діалогу “ЄС+3 асоційованих партнерів”;
— посилення співпраці у сфері безпеки;
— поступова інтеграція партнерів до внутрішнього ринку ЄС;
— поширення на партнерів переваг Єдиного цифрового ринку і зниження тарифів на роумінг з ЄС;
— доступ до Спільної зони платежів у євро (SEPA);
— укладення угод про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA).
Денис Шмигаль підкреслив, що сторони мають докласти максимум зусиль для реалізації тих завдань з “20 досягнень до 2020 року”, які досі залишаються невиконаними: “Маю на увазі підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше”.
“Ми розраховуємо на підтримку Європейської Комісії в цьому питанні. Це сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень”, — додав очільник уряду.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Шостий Саміт Східного партнерства було відкладено. Очікується, що повноцінний саміт буде проведений 2021 року.