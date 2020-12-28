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Шмигаль назвав цифровізацію найуспішнішим напрямком роботи уряду у 2020 році

Київ • УНН

 • 12367 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Цього року найуспішнішим напрямком роботи уряду залишалася цифрова трансформація та діджиталізація. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Шмигаль назвав цифровізацію найуспішнішим напрямком роботи уряду у 2020 році

"У цьому році одним з найуспішніших напрямків нашої роботи залишалася цифрова трансформація та діджиталізація країни і ми почали рухатися у цьому напрямку у всіх сферах. Робота йде над додатком "Дія" та над єдиною системою єдиних послуг", - сказав Шмигаль.

За його словами, у порталі "Дія" вже зібрано 50 державних послуг, ними користуються мільйони українців.

"На 2021 рік у нас план відмовитися від папірців і повністю перейти у формат безпаперових державних послуг, коли державні органи не зможуть вимагати від вас паперові документи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації розповів про 100 цифрових перемог Мінцифри у 2020 році.

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