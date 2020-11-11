Шмигаль каже лишатися на самоізоляції при COVID-19 у родичів, обіцяє лікарняні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд компенсує всі лікарняні за самоізоляцію у разі виявлення COVID-19 у близьких людей. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Якщо захворів хтось з членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції — держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні”, — сказав Прем’єр.
З його слів, якщо у родині захворів хтось, потрібно залишатись на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу.
Додамо, в Україні кількість оплачуваних лікарняних за місяць зросла на близько 49%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом.