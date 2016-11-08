Школяру в Запоріжжі розпорошили в очі хімічну речовину
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, 7 листопада, близько 8:40 15-річному юнаку по дорозі до школи розпорошили в очі хімічну речовину з балончику. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої допомоги діагностували у парубка опік очей І ступеня.
Нагадаємо, в одному з магазинів столиці невідомий чоловік розбив біля каси пляшку з рідиною, після чого двоє осіб отруїлися парами невідомої речовини.