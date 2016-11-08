Школьнику в Запорожье распылили в глаза химическое вещество

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября, около 8:40 15-летнему юноше по дороге в школу распылили в глаза химическое вещество из баллончика. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.