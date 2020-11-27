Школярі з Дніпра розробили "розумну" маску, що виявляє ГРВІ та COVID-19

Пристрій містить у собі датчики частоти дихання, пульсоксиметрії (вимірює оксигінацію крові, частоту сердечних скорочень та температуру тіла), що дозволяє розпізнати основні симптоми хвороб. Також пристрій вимірює температуру, вологість та забруднення повітря та атмосферний тиск. Показники з цих датчиків поступають на плату управління, де мікропроцесор аналізує отримані дані. Готові відомості про стан людини та навколишнє повітря відправляються на смартфон користувача через bluetooth.

Учасниця команди Марія Калініченко, переможниця модулю "Екологія и Енергетика" від благодійного освітнього проекту STEM is FEM, зауважила, команда завдячує своїм успіхом своїм вчителям, а також позашкільним освітнім проектам.

"Наприклад, я брала участь у чотирьох навчальних модулях благодійного освітнього проекту STEM is FEM, що займається популяризацією технічних спеціальностей серед українських дівчат. На одному із них я стала переможницею технічного конкурсу. Це допомогло мені відчути впевненість у собі, впевненість щодо того, що дівчина може бути у команді з робототехніки і взагалі працювати у STEM-галузі", – зазначила Марія.

Ініціатор STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв розповідає, що саме у цьому і полягає головна мета проекту.

"Сьогодні досі існують стереотипи про "чоловічі" професії. На жаль, до них відносять і багато STEM-напрямків. Ми намагаємося нівелювати ці стереотипи, продемонструвати, яких успіхів у цих напрямках можуть досягти дівчата та познайомити учасниць із жінками, що вже їх досягли, – розповідає Токарєв, – Ми дуже радіємо, коли наші випускниці утверджуються у STEM та досягають успіхів".

Наразі команда винахідників із Дніпра шукає спонсорів для виготовлення прототипу маски. Екземпляр потрібен команді аби взяти участь у всесвітніх змаганнях із робототехніки - FIRST Robotics Competition у США.