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Школьники из Днепра разработали "умную" маску, которая обнаруживает ОРВИ и COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Команда разработчиков из Днепра YOVi team, в состав которой входят исключительно школьники, разработала проект маски для лица, которая умеет выявлять острые респираторные вирусные инфекции и симптомы коронавируса, информирует УНН.

Устройство включает в себя датчики частоты дыхания, пульсоксиметрии (измеряет оксигенацию крови, частоту сердечных сокращений и температуру тела), что позволяет распознать основные симптомы болезней. Также устройство измеряет температуру, влажность и загрязнение воздуха и атмосферное давление. Показатели из этих датчиков поступают на плату управления, где процессор анализирует полученные данные. Готовые сведения о состоянии человека и окружающем воздухе отправляются на смартфон пользователя через bluetooth.

Участница команды Мария Калиниченко, победительница модуля "Экология и Энергетика" благотворительного образовательного проекта STEM is FEM, отметила, что команда обязана своим успехом своим учителям и внешкольным образовательным проектам.

"Я участвовала в четырех учебных модулях благотворительного образовательного проекта STEM is FEM, который занимается популяризацией технических специальностей среди украинских девушек. На одном из них я стала победительницей технического конкурса. Это помогло мне почувствовать уверенность в себе, уверенность относительно того, что девушка может быть в команде по робототехнике и вообще работать в STEM-отрасли", – отметила Мария.

Инициатор STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев рассказывает, что именно в этом и заключается главная цель проекта.

"Сегодня еще существуют стереотипы о "мужских" профессиях. К сожалению, к ним относят и многие STEM-направления. Мы стараемся нивелировать эти стереотипы, показать, каких успехов в этих направлениях могут достичь девушки и познакомить участников с женщинами, которые уже их достигли, – рассказывает Токарев, – Мы очень счастливы за наших выпускниц, которые утверждаются в STEM и достигают успехов".

Сейчас команда изобретателей из Днепра ищет спонсоров для изготовления прототипа маски. Экземпляр нужен команде чтобы принять участие во всемирных соревнованиях по робототехнике – FIRST Robotics Competition в США.

Украинские Национальные Новости

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