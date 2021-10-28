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Школярі Сумщини з 29 жовтня переходять на дистанційку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Від завтра, 29 жовтня, у школах Сумської області, яка у "червоній" зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, вводять дистанційне навчання. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Сумської ОДА.

Школярі Сумщини з 29 жовтня переходять на дистанційку

Деталі

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації та зростанням захворюваності на COVID-19 на позачерговому засіданні Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення запровадити з 29 жовтня до 7 листопада дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів.

"Зважаючи на ситуацію, Міністерство освіти і науки України рекомендувало перейти закладам освіти на дистанційну форму навчання. Відповідно до листа Міністерства та у зв’язку із показниками збільшення захворюваності на COVID-19 ми наполягаємо на тому, щоб у закладах освіти з 1 по 11 клас розпочати від завтра дистанційне навчання", — ідеться у повідомленні.

За даними директора Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторії Гробової, з 1 до 27 жовтня захворів 1131 учасник освітнього процесу, із них 693 дитини.

Додамо

Показник захворюваності на Сумщині становить 640,5 на 100 тисяч населення (по Україні 365). Показник смертності — 11,7% (8,8% по Україні). Суттєво зросла захворюваність серед дітей.

Станом на сьогодні у Сумській області на коронавірус хворіє 14 488 осіб, із них 1556 осіб перебувають у лікарнях: 1291 особа – у тяжкому стані, 45 – під'єднано до апаратів ШВЛ. За останню добу госпіталізовано 197 людей.

Нагадаємо

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області.

"Червону" зону карантину з 30 жовтня введуть ще у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

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