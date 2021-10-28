Школьники Сумской области с 29 октября переходят на дистанционку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С завтрашнего дня, 29 октября, в школах Сумской области, которая в "красной" зоне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19, вводят дистанционное обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Сумской ОГА.
Детали
В связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение ввести с 29 октября по 7 ноября дистанционную форму обучения для учеников 1-11 классов.
"Учитывая ситуацию, Министерство образования и науки Украины рекомендовало перейти учебным заведениям на дистанционную форму обучения. Согласно письму Министерства и в связи с показателями увеличения заболеваемости COVID-19 мы настаиваем на том, чтобы в учебных заведениях с 1 по 11 класс начать с завтрашнего дня дистанционное обучение", — говорится в сообщении.
По данным директора Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктории Гробовой, с 1 по 27 октября заболел 1131 участник образовательного процесса, из них 693 ребенка.
Добавим
Показатель заболеваемости в Сумской области составляет 640,5 на 100 тысяч населения (по Украине 365). Показатель смертности – 11,7% (8,8% по Украине). Существенно возросла заболеваемость среди детей.
По состоянию на сегодняшний день в Сумской области коронавирусом болеет 14 488 человек, из них 1556 человек находятся в больницах: 1291 человек – в тяжелом состоянии, 45 – подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки госпитализировано 197 людей.
Напомним
В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области.
"Красную" зону карантина с 30 октября введут еще в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
К началу ноября из-за распространения COVID-19 более половины Украины попадет в "красную" зону, а именно - 15 областей.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.