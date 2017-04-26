Школяр впав з недобудови у Рівному

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нещасний випадок стався вчора, 25 квітня, на незавершеному будівництві спорткомплексу на вул.Степана Бандери, 69-Б у Рівному. Про це повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

“Під час пустощів з третього поверху впав та отримав травми восьмикласник Назар”, — повідомили у поліції.

З кататравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лоба, перелом кісток лівого передпліччя, забоєм тазу хлопець госпіталізований в травматологічне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.

Обставини падіння дитини наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, 24 квітня дворічний хлопчик сильно обгорів на Рівненщині.

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