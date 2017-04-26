Школьник упал с недостроенного дома в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Несчастный случай произошел вчера, 25 апреля, на незавершенном строительстве спорткомплекса на ул.Степана Бандеры, 69-Б в Ровно. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
“Во время шалостей с третьего этажа упал и получил травмы восьмиклассник Назар”, — сообщили в полиции.
С кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лба, перелом костей левого предплечья, ушибом таза парень госпитализирован в травматологическое отделение Ровенской областной детской больницы.
Обстоятельства падения ребенка выясняются.
Напомним, 24 апреля двухлетний мальчик сильно обгорел в Ровенской обл .