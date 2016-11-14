Школяр покінчив життя самогубством на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Рівненщині учень десятого класу покінчив життя самогубством, встрибнувши з вікна квартири. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Рівненській області.
Так, 12 листопада близько 16 години до поліції повідомили, що на вулиці Коновальця у Рівному з багатоповерхівки випала людина і лежить на землі.
Поліцейські на місці події встановили, що 16-річний хлопець, учень десятого класу, вистрибнув з відчиненого вікна своєї квартири на сьомому поверсі.
Бригада швидкої медичної допомоги надавала допомогу 16-річному місцевому жителю. Із попереднім діагнозом політравма, перелом нижніх кінцівок, тазу, щелепи, травматичний шок, підлітка доставили в приймальне відділення міської лікарні. Від отриманих травм хлопець помер.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.