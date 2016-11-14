Школьник покончил жизнь самоубийством в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Ровенской области ученик десятого класса покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Ровенской области.
Так, 12 ноября около 16 часов в полицию сообщили, что на улице Коновальца в Ровно с многоэтажки выпал человек и лежит на земле.
Полицейские на месте происшествия установили, что 16-летний парень, ученик десятого класса, выпрыгнул из окна своей квартиры на седьмом этаже.
Бригада скорой медицинской помощи оказывала помощь 16-летнему местному жителю. С предварительным диагнозом политравма, перелом нижних конечностей, таза, челюсти, травматический шок, подростка доставили в приемное отделение городской больницы. От полученных травм парень скончался.
По факту дела открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.