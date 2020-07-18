Школи запрацюють з 1 вересня в звичному режимі за деякими виключеннями - Ляшко

“Школи запрацюють з 1 вересня в звичному режимі, тільки там де буде червона зона будуть закриватись школи. Червона зона в цих районах — це щось не буде надзвичайне, ми вже знаємо що таке епідпоріг, не такий як у нас завжди був для грипу та грипоподібних захворювань. Тобто якщо червона зона — школа закривається на певний період часу, стабілізуються показники і школа відкривається. Тотального закриття шкіл на території країни не відбуватиметься, якщо не будуть перевищені епідпороги по грипу і грипоподібним захворюванням”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.