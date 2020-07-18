Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме за некоторыми исключениями - Ляшко

“Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, только там где будет красная зона будут закрываться школы. Красная зона в этих районах — это что-то не будет чрезвычайно, мы уже знаем, что такое эпидпорог, не такой как у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. То есть если красная зона — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается. Широкого закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будут превышены эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеванием”, — сказал он.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что после адаптивного карантина в Украине хотят ввести систему четырех зон.