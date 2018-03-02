Школи Києва призупинять навчання до 12 березня

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У столиці з 3 до 7 березня включно в школах та закладах професійної освіти буде призупинено заняття. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

"Враховуючи рішення Кризового комітету при Міненерговугілля про введення заходів щодо подолання наслідків кризової ситуації з 3 березня до 7 березня включно буде призупинено заняття у школах, професійних ліцеях та Київському університеті імені Бориса Грінченка", - сказано у повідомленні.

При цьому 8 та 9 березня – святкові дні, а 10 і 11 - вихідні.

Як повідомляв УНН, МОН рекомендувало навчальним закладам призупинити роботу до 12 березня.

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