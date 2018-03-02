Школы Киева приостановят обучение до 12 марта

"Учитывая решение Кризисного комитета при Минэнергоугля о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации с 3 марта по 7 марта включительно будет приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко", - говорится в сообщении.

При этом 8 и 9 марта - праздничные дни, а 10 и 11 - выходные.

Как сообщал УНН, МОН рекомендовало учебным заведениям приостановить работу до 12 марта.