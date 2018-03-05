Школи Харківщини не відновлять навчання раніше 12 березня

“Було прийнято рішення не переривати оголошені напередодні канікули для школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів. По-перше, це пояснюється поганими погодними умовами та низьким температурним режимом в установах освіти (їх необхідно прогріти), по-друге, тим, що багато студентів і школярів уже встигли роз’їхатися”, — зазначили в Департаменті науки та освіти Харьківської ОДА.

З 5 березня працюють лише дитячі садки.

Нагадаємо, Кризовий комітет при Міненерго запропонував відновити роботу закладів освіти з 5 березня.