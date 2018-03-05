Школы Харьковской области не возобновлят учебу раньше 12 марта

"Было принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учащихся профессионально-технических учебных заведений и студентов. Во-первых, это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), во-вторых, тем, что многие студенты и школьники уже успели разъехаться", - отметили в Департаменте науки и образования Харьковской ОГА.

С 5 марта работают только детские сады.

Напомним, Кризисный комитет при Минэнерго предложил возобновить работу учебных заведений с 5 марта.