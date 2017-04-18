Шістьох узбеків затримали на адміністративній межі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 17 квітня на контрольному пункті "Чонгар" виявлено 6 громадян Узбекистану, які прямували пішки із тимчасово окупованого Криму без необхідних документів. На територію півострова іноземці потрапили через пункт пропуску, функціонування якого призупинене. Їм заборонено в'їзд в Україну протягом 3-х років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Під час прикордонного контролю прикордонники встановили, що іноземці на територію окупованого Криму потрапили через пункт пропуску, функціонування якого тимчасово призупинено, та у них відсутні спеціальні дозволи для перебування на ТОТ (тимчасово окупованій території) АР Крим. Наразі за дані правопорушення усім іноземним громадянам заборонено в'їзд на територію України протягом 3-х років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що згідно постанови Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються тільки через контрольні пункти "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар".
Як повідомляв УНН 14 квітня, Узбекистан заявив, що попереджав Захід про підозрюваного у теракті в Стокгольмі.