Шестерых узбеков задержали на административной границе с Крымом

"Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания на ВОТ (временно оккупированной территории) АР Крым. Сейчас за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение 3-х лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Как сообщал УНН 14 апреля, Узбекистан заявил, что предупреждал Запад о подозреваемом в теракте в Стокгольме.