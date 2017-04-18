Шестерых узбеков задержали на административной границе с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. 17 апреля на контрольном пункте "Чонгар" выявлены 6 граждан Узбекистана, которые направлялись пешком с временно оккупированного Крыма без необходимых документов. На территорию полуострова иностранцы попали через пункт пропуска, функционирование которого приостановлено. Им запрещен въезд в Украину в течение 3-х лет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания на ВОТ (временно оккупированной территории) АР Крым. Сейчас за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение 3-х лет", - говорится в сообщении.
Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".
Как сообщал УНН 14 апреля, Узбекистан заявил, что предупреждал Запад о подозреваемом в теракте в Стокгольме.