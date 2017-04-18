Шестерых узбеков задержали на административной границе с Крымом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99908 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151165 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114364 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115181 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106891 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103423 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152286 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. 17 апреля на контрольном пункте "Чонгар" выявлены 6 граждан Узбекистана, которые направлялись пешком с временно оккупированного Крыма без необходимых документов. На территорию полуострова иностранцы попали через пункт пропуска, функционирование которого приостановлено. Им запрещен въезд в Украину в течение 3-х лет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания на ВОТ (временно оккупированной территории) АР Крым. Сейчас за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение 3-х лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Как сообщал УНН 14 апреля, Узбекистан заявил, что предупреждал Запад о подозреваемом в теракте в Стокгольме.

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