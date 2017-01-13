Шістьох бійців АТО евакуювали до Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 січня. УНН. Учора, 12 січня, до Дніпра із Маріуполя залізничним транспортом евакуювали шістьох травмованих бійців. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, пише УНН-Центр.
Захисники прооперовані і стабілізовані в 61-му військово-медичному госпіталі. Зараз вони перебувають у стані середньої важкості.
“Один захисник направлений до обласного кардіоцентру. Один — до лікарні Мєчнікова, чотири — до військового госпіталю”, — йдеться у повідомленні.
Для перевезення із залізничного вокзалу задіяно чотири бригади швидких екстреної медицини катастроф.
Як повідомляв УНН, минулої доби, з 12 на 13 січня, російсько-окупаційні війська 78 разів вели вогонь по позиціях українських військових.