Шесть бойцов АТО эвакуировали в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 января. УНН. Вчера, 12 января, в Днепр из Мариуполя железнодорожным транспортом эвакуировали шестерых травмированных бойцов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пишет УНН-Центр.
Защитники прооперированы и стабилизированы в 61-м военно-медицинском госпитале. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.
"Один защитник направлен в областной кардиоцентр. Один - в больницу Мечникова, четыре - в военный госпиталь", - говорится в сообщении.
Для перевозки с ж/д вокзала задействовали четыре бригады скорой экстренной медицины катастроф.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 12 на 13 января, российско-оккупационные войска 78 раз вели огонь по позициям украинских военных.