Шістнадцятирічна Д.Ястремська стала чвертьфіналісткою тенісних змагань у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася у чвертьфінал турніру WTA International “TEB BNP Paribas Instanbul Cup”, що проходить на території Стамбулу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У матчі другого раунду 16-річна одеситка за 1 годину 7 хвилин обіграла російську тенісистку Анну Калінську в двох сетах — 6:1, 6:4.
Наступна суперниця нашої співвітчизниці визначиться в матчі між словачкою Яною Чепеловою і представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо.
Відзначимо, що фіналістка юніорського Вімблдону-2016 вперше зіграє в чвертьфіналі турніру WTA.
Як повідомлялося раніше, Д.Ястремська у першому колі турніру обіграла екс-дев’яту ракетку світу Андреа Петкович, здобувши першу перемогу в кар’єрі на змаганнях категорії WTA.