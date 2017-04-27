Шестнадцатилетняя Д.Ястремська стала четвертьфиналисткой теннисных соревнований в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA International "TEB BNP Paribas Instanbul Cup", который проходит на территории Стамбула, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В матче второго раунда 16-летняя одесситка за 1:00 7 минут обыграла российскую теннисистку Анну Калинский в двух сетах - 6: 1, 6: 4.
Следующая соперница нашей соотечественницы определится в матче между словачкой Яной Чепелова и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
Отметим, что финалистка юниорского Уимблдона-2016 впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA.
Как сообщалось ранее, Д.Ястремська в первом круге турнира обыграла экс-девятую ракетку мира Андреа Петкович, получив первую победу в карьере на соревнованиях категории WTA.