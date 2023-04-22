Шість танків Leopard залишили Іспанію і прямують до України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Шість танків Leopard 2A4, призначених для України, залишили Іспанію в п'ятницю на кораблі, в рамках західної військової допомоги Києву у боротьбі з вторгненням росії, пише УНН.
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За словами свідків Reuters, танки Leopard німецького виробництва погрузили на вантажне судно. Корабель вирушить до Польщі, проте невідомо коли прибуде обладнання.
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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила цього місяця, що Іспанія відправить 10 танків Leopard 2A4. Військові ремонтують чотири, що залишилися. Іспанія також підготувала 40 членів екіпажу танка та 15 механіків.
У січні США пообіцяли поставити 31 танк "Абрамс", а Німеччина надала танки "Леопард". Країни НАТО пообіцяли надіслати Україні 48 танків Leopard 2.