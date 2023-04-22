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Шесть танков Leopard покинули Испанию и направляются в Украину

Шесть танков Leopard покинули Испанию и направляются в Украину

Киев • УНН

 • 520089 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Шесть танков Leopard 2A4, предназначенных для Украины, покинули Испанию в пятницу на корабле, в рамках западной военной помощи Киеву в борьбе с вторжением россии, пишет УНН.

Детали

По словам свидетелей Reuters, танки Leopard немецкого производства погрузили на грузовое судно. Корабль отправится в Польшу, однако неизвестно когда прибудет оборудование.

Добавим

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в этом месяце, что Испания отправит 10 танков Leopard 2A4. Военные ремонтируют четыре оставшихся. Испания также подготовила 40 членов экипажа танка и 15 механиков.

В январе США пообещали поставить 31 танк "Абрамс", а Германия предоставила танки "Леопард". Страны НАТО пообещали прислать Украине 48 танков Leopard 2.

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