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Шість років за 11 грамів конопель: суд скасував вирок і відпустив на волю 16-річного підлітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Апеляційний суд Рівненської області повністю скасував вирок і відпустив на волю 16-річного волинянина, засудженого у грудні 2020 року на шість років позбавлення волі за торгівлю 11 грамів коноплі, передає УНН.

Цитата

"Пам‘ятаєте той зашкварний вирок Ратнівського суду, де неповнолітнього за якийсь грам трави, яку вільно споживають скажімо в Амстердамі, засудили на 6 років? Так, ось сьогодні Віталій Жуковський (адвокат підлітка - ред.) добився скасування вироку та звільнення хлопця з під варти", - написав у Facebook адвокат Олег Огородник.

Деталі

За інформацією ВВС, звільнити підлітка до розгляду справи в апеляційному суді просив адвокат, посилаючись на "незаконне утримання за межами граничного строку".

Адвокат юнака вважає, що поліція перевищила повноваження, "адже вона сама спровокувала ще неповнолітнього школяра на злочин". Поліцейські упевнені, що збирали докази законно.

Контекст

Відомо, що мешканець одного із сіл Камінь-Каширського району будучи школярем, двічі продав канабіс у селищі Ратному. В обидвох випадках це відбулося під час так званої оперативної закупки, тобто її організували самі поліцейські.

Повідомляється, що слідчі домовилися із місцевими мешканками, щоб вони спонукали хлопця, який вживав наркотичний засіб, продати їм канабіс.

За рішенням суду підліток був визнаний винним за ч 2 ст 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від 6 до 10 років з конфіскацією майна за повторне збування особливо небезпечних наркотиків.

Наразі, юнака випустили із СІЗО, де він перебував з грудня 2020 року.

Додамо

Деснянський районний суд міста Києва, за зверненням Офісу Генпрокурора, визнав винним особу, яка займалася реалізацією наркотиків через Інтернет на території іноземних держав, повернувши державі майже 5 млн грн.

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