Шість команд "Формули-1" скоротили зарплати співробітникам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Три стайні "Формули-1" прийняли рішення зменшити виплати співробітникам у зв'язку з відсутністю змагань через пандемію коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
У "Альфа Ромео" 500 працівників потрапили під урізання заробітних плат. В "Хаас" керівник групи Гюнтер Штайнер запевнив, що "ми не можемо виконувати роботу протягом трьох місяців, поки у нас немає доходу. Деякі команди можуть, але всі дрібні згодні з тим, що це неможливо. На щастя, пілоти прийшли до нас і співпрацювали у цьому напрямку".
Зазначено, що пілоти "Хаас" Кевін Магнуссен і Себастьян Грожан погодилися зменшити доходи від стайні.
Відзначимо, що частина співробітників "Рено" перейшла на скорочений графік роботи.
Додамо також, раніше змушені були урізати зарплати "Вільямс", "Макларен" і "Рейсінг Пойнт".
Нагадаємо, що "Формула-1" перенесла низку етапів Гран-Прі.