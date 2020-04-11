Шесть команд "Формулы-1" сократили зарплаты сотрудникам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Три команды "Формулы-1" приняли решение уменьшить выплаты сотрудникам в связи с отсутствием соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
В "Альфа Ромео" 500 работников попали под урезание заработных плат. В "Хаас" руководитель группы Гюнтер Штайнер заверил, что "мы не можем выполнять работу в течение трех месяцев, пока у нас нет дохода. Некоторые команды могут, но все мелкие согласны с тем, что это невозможно. К счастью, пилоты пришли к нам и сотрудничали в этом направлении".
Отмечено, что пилоты "Хаас" Магнуссен и Себастьян Грожан согласились уменьшить доходы от команды.
Отметим, что часть сотрудников "Рено" перешла на сокращенный график работы.
Добавим также, ранее вынуждены были урезать зарплаты "Уильямс", "Макларен" и "Рейсинг Пойнт".
Напомним, что "Формула-1" перенесла ряд этапов Гран-При.