Шесть команд "Формулы-1" сократили зарплаты сотрудникам

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34904 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43483 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 59009 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59998 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 84451 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75743 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101321 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105401 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

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Актуальное
Шесть команд "Формулы-1" сократили зарплаты сотрудникам

Шесть команд "Формулы-1" сократили зарплаты сотрудникам

Киев  •  УНН

 • 11155 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Три команды "Формулы-1" приняли решение уменьшить выплаты сотрудникам в связи с отсутствием соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

В "Альфа Ромео" 500 работников попали под урезание заработных плат. В "Хаас" руководитель группы Гюнтер Штайнер заверил, что "мы не можем выполнять работу в течение трех месяцев, пока у нас нет дохода. Некоторые команды могут, но все мелкие согласны с тем, что это невозможно. К счастью, пилоты пришли к нам и сотрудничали в этом направлении".

Отмечено, что пилоты "Хаас" Магнуссен и Себастьян Грожан согласились уменьшить доходы от команды.

Отметим, что часть сотрудников "Рено" перешла на сокращенный график работы.

Добавим также, ранее вынуждены были урезать зарплаты "Уильямс", "Макларен" и "Рейсинг Пойнт".

Напомним, что "Формула-1" перенесла ряд этапов Гран-При.

Украинские Национальные Новости

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