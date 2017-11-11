Шевченко залишився задоволеним дебютом новачків у збірній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у товариському матчі із командою Словаччини (2:1), що завершився у Львові, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Шевченко зазначив, що він залишився задоволений дебютом новачків команди, зокрема нападника полтавської "Ворскли" Юрія Коломойця.
"Він (Коломоєць – ред.) виконав великий обсяг роботи, виходячи з установки на гру. Єдине, чого йому не вистачило, - це забитого м'яча, але і без цього, вважаю, дебют Коломойця в національній збірній вдався, з чим його і вітаю. Вітаю, перш за все, за бажання, яке він продемонстрував, і зроблений обсяг роботи", - наголосив рульовий збірної.
Також Шевченко розповів яку гру він очікував побачити від підопічних у другому таймі.
"Я, напевно, був надмірно емоційним у деяких моментах. Але коли ми виграємо з мінімальним рахунком, в деяких епізодах потрібно грати простіше, немає ніякого сенсу загравати воротаря. Тим більше, що поле у другому таймі було вже не зовсім хорошої якості, і ймовірність помилки воротаря різко зросла. Тому і просив хлопців грати простіше", - зауважив Шевченко.
Окрім того, на думку наставника української збірної, півзахисник збірної України Марлос провів хорошу гру, віддав гольовий пас, відпрацьовував як в атаці, так і в обороні. Тобто, провів дуже хороший матч.
Як повідомлялося раніше, завдяки голам Ярмоленка і Коноплянки "жовто-блакитні" мінімально подолали словаків.