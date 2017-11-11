Шевченко остался доволен дебютом новичков в сборной

Шевченко отметил, что он остался доволен дебютом новичков команды, в частности нападающего полтавской "Ворсклы" Юрия Коломойца.

"Он (Коломоец - ред.) Выполнил большой объем работы, исходя из установки на игру. Единственное, чего ему не хватило - это забитого мяча, но и без этого, считаю, дебют Коломойца в национальной сборной удался, с чем его и поздравляю. поздравляю, прежде всего, при желании, которое он продемонстрировал, и сделан объем работы ", - отметил рулевой сборной.

Также Шевченко рассказал какую игру он ожидал увидеть от подопечных во втором тайме.

"Я, наверное, был чрезмерно эмоциональным в некоторых моментах. Но когда мы выигрываем с минимальным счетом, в некоторых эпизодах нужно играть проще, нет никакого смысла заигрывать вратаря. Тем более, что поле во втором тайме было уже не совсем хорошего качества, и вероятность ошибки вратаря резко возросла. Поэтому и просил ребят играть проще ", - отметил Шевченко.

Кроме того, по мнению наставника украинской сборной, полузащитник сборной Украины Марлос провел хорошую игру, отдал голевой пас, отрабатывал как в атаке, так и в обороне. То есть, провел очень хороший матч.

Как сообщалось ранее, благодаря голам Ярмоленко и Коноплянки "желто-голубые" минимально преодолели словаков.