Шевченко викликав нападника "Динамо" на матч зі Словаччиною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної України викликав у розташування національної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна на товариську гру проти Словаччини, передає УНН з посиланням на ФФУ.

"У зв'язку з ушкодженням Артема Кравця, який не зможе взяти участь у листопадовому зборі національної команди , тренерський штаб викликає у розташування головної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шевченко довикликав трьох футболістів у збірну.

Українські Національні Новини

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