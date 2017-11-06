Шевченко викликав нападника "Динамо" на матч зі Словаччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної України викликав у розташування національної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна на товариську гру проти Словаччини, передає УНН з посиланням на ФФУ.
"У зв'язку з ушкодженням Артема Кравця, який не зможе взяти участь у листопадовому зборі національної команди , тренерський штаб викликає у розташування головної команди нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Шевченко довикликав трьох футболістів у збірну.